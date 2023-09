“Esta decisión yo la voy a respetar, pero no me voy a someter porque creo que tengo el derecho a seguir trabajando por mi pueblo y esto no nos va a amedrentar”, con estas palabras y ante decenas de sus seguidores, Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro” desafió la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que un día antes revocó su candidatura a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira.

El exnarcotraficante reiteró este jueves que su campaña “no se rinde, nosotros seguimos adelante”, dejando entrever que usará el recurso de reposición al que tiene derecho para apelar la decisión del CNE, pero que solo puede ser presentado en un máximo de dos días hábiles tras el anuncio del fallo.