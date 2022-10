“A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios”, explicó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Blas Nuñez-Neto.

Además, el representante en Colombia del Gobierno de los Estados Unidos, habló sobre las necesidades que hasta ahora enfrentan los migrantes en esta zona.

“El flujo de personas representa un costo en la infraestructura de la ciudad, en los servicios de salud y también en la inseguridad alimentaria básica. El alcalde nos habló de una manera muy clara lo que necesitan y es ayudar el sistema de salud, es mejorar la posibilidad de agua potable”, añadió.