“Uno se siente angustiado por todo lo sucedido, haber cometido este hecho en contra de estos tres jóvenes, fueron momentos que, desafortunadamente, por el contexto de lo que estábamos viviendo en el departamento, nos llevó a tomar unas malas decisiones, pero no solo sentimos, yo y mis compañeros, la muerte de esos muchachos, sino que empieza una tragedia con esta familia. Un dolo que no podemos curar o resarcir así sea con prisión o con dinero porque es un ser querido”, dijo el coronel retirado.

Benjamín Núñez, el coronel (r) de la Policía señalado de asesinar a tres jóvenes en Chochó (Sucre) , aceptó su responsabilidad en los hechos y por consiguiente la pena de 29 años de cárcel, no sin antes comprometerse a pedir perdón y a colaborar con la justicia declarando contra los demás implicados en el hecho. Además, aseguró que nunca volvería a incurrir en delitos.

Pero Núñez no solo le pidió perdón a los familiares de las víctimas sino que también se dirigió a sus padres y a miembros de la Policía a quienes sintió traicionar. Luego, el oficial dijo que había cometido un error personal que no compromete a su institución puesto que consideraba que no era una práctica sistemática de la Fuerza Pública.

A su relato añadió “que la mamá, los papás y familiares de estos muchachos sepan que estoy bajo la disciplina y el rigor de Dios. A la sociedad quiero extenderle una disculpa, a mi conductor, a los que me conocen, a Álvaro Hernández, escolta mío y la patrullera Diana que fue una de las primeras muchachas que atendieron el caso y que no tiene nada que ver con este triple homicidio que cometí”.