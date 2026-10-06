Estados Unidos traslada sus poderosos drones Reaper a Colombia y Ecuador para reforzar ofensiva contra el narcotráfico

Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar las operaciones militares contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina.
Así lo publicó el diario estadounidense The New York Times. La decisión se conoce en medio del fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre Washington y los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa.
La publicación citó a dos funcionarios estadunidenses, que pidieron mantener su identidad en reserva porque no estaban autorizados para hablar públicamente sobre asuntos operativos, quienes señalaron que se trata de un número reducido de aeronaves, aunque no precisaron cuántas fueron enviadas a cada país ni cuántas ya llegaron.
El MQ-9 Reaper es una aeronave no tripulada utilizada para misiones de vigilancia y ataques de precisión. Puede permanecer durante largos periodos en el aire, transportar misiles y bombas, detectar fuentes de calor e interceptar comunicaciones electrónicas.