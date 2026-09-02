Universidad Nacional abre primeros programas públicos de fonoaudiología y terapia ocupacional en Antioquia

Esta semana, la Universidad Nacional en su sede Medellín recibió a la primera cohorte de estudiantes de fonoaudiología y terapia ocupacional. La apertura de esos programas representa una apuesta académica para ampliar la oferta de educación superior pública en Antioquia para responder al déficit de profesionales de estas áreas en distintos departamentos de Colombia.
Son 67 jóvenes los que hacen parte de esta primera generación: 35 matriculados en fonoaudiología y 32 en terapia ocupacional. Los estudiantes son provenientes de Antioquia, Córdoba y Chocó y se encuentran en la semana de inducción, antes de comenzar formalmente las clases.
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La apertura marca un hito para la educación superior en la región. Por primera vez, una universidad pública ofrece estos dos programas en Antioquia, donde hasta ahora esta formación estaba disponible únicamente en instituciones privadas.