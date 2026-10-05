Este fue el millonario monto que el Fomag aprobó trasladar de pensiones para la salud de los maestros

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aprobó una modificación presupuestal para fortalecer la atención en salud de los docentes y sus beneficiarios, en medio de las dificultades financieras que atraviesa la entidad.
La decisión contempla el traslado de $859.000 millones desde el componente destinado a pensiones hacia el sector salud. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la medida permitirá elevar los recursos disponibles para este servicio de $3,7 billones a aproximadamente $4,6 billones y contribuirá a garantizar la prestación médica durante los últimos meses de 2026.
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La cartera educativa precisó que el movimiento presupuestal no comprometerá el pago de las pensiones correspondientes a este año, debido a que las obligaciones previstas para esa área ya cuentan con financiación.