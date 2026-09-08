Inició en Cali demolición de 11 edificios afectados por el terremoto, ¿cuáles son?

A dos días de cumplirse un mes del devastador terremoto que azotó al país, Cali, una de las ciudades más afectadas, inició las labores de demolición de los edificios que resultaron gravemente afectados por el movimiento telúrico. Las estructuras fueron declaradas inhabitables debido a los daños que sufrieron. Tal y como lo anunció el alcalde de Cali, Alejandro Eder, empezó oficialmente el proceso de demolición de las edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el sismo. El primer inmueble intervenido es el edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en la calle 4 con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua, uno de los puntos de la ciudad que registró mayores afectaciones tras el movimiento telúrico. De acuerdo con la programación establecida por la Administración Distrital, 11 edificios serán demolidos durante los próximos días como parte del proceso de recuperación de las zonas afectadas.

“Ya tenemos identificados los primeros 11 inmuebles que deben ser demolidos. Por cierto, uno de ellos ya inició hoy (ayer) el proceso de remoción de escombros. Será una demolición controlada, debido a que fue un colapso parcial importante. De estos inmuebles tenemos seis edificios residenciales, algunos hoteles o moteles y otros destinados al comercio”, explicó el alcalde Alejandro Eder. El mandatario agregó que el proceso se adelanta con especial cuidado y con acompañamiento a las personas afectadas.

“Quiero decirle a la ciudadanía que este es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado y con mucho tacto, hablando primero con las personas afectadas y asegurándonos de que no queden solas”, enfatizó. El edificio María Mercedes Lloreda contaba con 22 apartamentos y 30 parqueaderos. Durante la emergencia, una persona perdió la vida en el inmueble. Luego del paso de los días tras el sismo, las evaluaciones realizadas en el inmueble determinaron que la edificación había quedado totalmente inhabitable. La demolición comenzó con maquinaria pesada y mediante un proceso controlado para reducir las estructuras de concreto. Una excavadora de 20 toneladas, equipada con un martillo demoledor, inició la demolición de placas, subplacas y vigas. El material será posteriormente reducido, cargado y trasladado a los puntos definidos por la Alcaldía para la disposición de los escombros.

Según Miguel Ángel Medina, ingeniero y director de REHIMAC, empresa contratista encargada de la ejecución, los trabajos se desarrollarán de manera continua durante aproximadamente dos semanas. “Tenemos proyectado trabajar en doble turno de manera continua. Esperamos que en ese rango de la segunda semana podamos estar entregando este lugar totalmente limpio”, aseguró Medina.

La intervención cuenta con la articulación de diferentes entidades y organismos del distrito. En el lugar participan equipos de Empresas Municipales de Cali (Emcali), las secretarías de Seguridad y Justicia y Movilidad, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA). Según información presentada por la Alcaldía de Cali, la zona permanece acordonada, con control de las vías aledañas y acompañamiento permanente de la Policía Nacional, mientras avanzan las labores para retirar de manera segura la estructura afectada y los escombros. Lea también: Hoy llega Marco Rubio a Colombia: así será el primer encuentro de alto nivel con De la Espriella Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: