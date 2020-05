El presidente Iván Duque pidió este sábado una investigación a fondo y sanciones con severidad para los 11 militares que presuntamente adelantaron el año pasado chuzadas ilegales a más de 130 personas, incluyendo funcionarios de la Casa de Nariño.

Hasta el momento no se ha conocido la lista de los oficiales que salieron de las filas, entre quienes está incluso un brigadier general que pidió la baja tras el escándalo.

Publicidad

La declaración del mandatario se dio un día después de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la cúpula de las Fuerzas Militares, anunciaron la salida de 11 oficiales, entre ellos un general, como también luego de que se reveló por la revista Semana un informe sobre las escuchas ilegales que presuntamente se hicieron, al parecer, con dinero que aportó Estados Unidos para otros fines.

Podría interesarle: Enérgico rechazo de la FLIP a espionaje de periodistas por parte del Ejército

“Tras instrucción dada al ministro de Defensa, destaco que investigaciones estén produciendo resultados. Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”, escribió Duque desde su cuenta de Twitter.

Igualmente trinó que “he dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí al ministro Carlos Holmes Trujillo, desde que llegó al Ministerio de Defensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”.

Publicidad

Puede leer: Irregularidades sacan a 11 militares y a un general

Hablan los chuzados

El senador Antonio Sanguino figura en la lista de quienes fueron investigados de manera ilegal. Al respecto, Sanguino le pidió al Ministerio de Defensa que “investigue a fondo lo revelado por la revista Semana, que se castigue a los responsables y me entreguen toda la información recolectada sobre mí. No es posible que estemos reviviendo el fantasma de las chuzadas en tiempos de Iván Duque”.

Publicidad

En el grupo de los chuzados también estuvo la periodista María Alejandra Villamizar, quien, tras conocido el escándalo, escribió desde su cuenta de Twitter: “Pues, qué les digo. Así estamos. Leyendo la Revista Semana. ¿Qué les parece? Esto es indignante. Ya me pronunciaré. Vendrán muchas preguntas al Gobierno y a las Fuerzas Militares”.

Otro de los seguidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló en un comunicado que “exigimos sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en espionaje contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”.

El senador opositor Gustavo Bolívar pidió la renuncia del ministro de Defensa y a la vez cuestionó: “¿Cuántos efectivos del Ejército se necesitan para perfilar, perseguir y chuzar a 130 personas? ¿Por qué no destinan esos recursos humanos y económicos a perseguir el crimen? Respuesta, porque se tendrían que perseguir ellos mismos”.

La representante a la Cámara, Juanita Gobertus, sostuvo que “las carpetas secretas no se resuelven con sacar a unos oficiales. Hace un año el presidente creó la Comisión de Excelencia Militar para hacer reformas al sector. Su informe no se ha publicado. La ley de inteligencia no se está cumpliendo. La responsabilidad es institucional”.

Publicidad

Por su parte, el director de la revista Semana, Alejandro Santos, sostuvo que “las carpetas secretas son un atentado a la libertad de prensa, de opinión y a la intimidad de las personas. Eso no puede pasar en una democracia”.