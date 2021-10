El próximo año toda la población colombiana que está habilitada para vacunarse contra el covid-19 podría recibir una dosis de refuerzo, aunque según la encuesta Pulso Social más reciente del Dane, el 12,6 % de la gente no tiene la disposición de aplicársela.

El dato hace parte de una fila de cifras que muestra a un sector de la población que no confía en la vacunación contra el covid-19 y que, hay que decirlo, es cada vez más pequeño.

Aunque el 87,4% de los encuestados dijo que estaría dispuesto a inyectarse una dosis anticovid de refuerzo en caso de que esta sea requerida, el otro 12.6 % aseguró que no lo haría (ver infografía).

Estos refuerzos han tenido un amplio apoyo científico y se han comenzado a implementar en varios países del mundo, pero hay personas que no tienen intenciones de aplicárselos. Así lo reveló la última encuesta Pulso Social que el Dane publicó esta semana.

Los no vacunados

Si bien en mayo de este año el 17,4 % de los encuestados aseguró que no estaba interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, para septiembre esta cifra cayó hasta el 6 %.

Los datos muestran que, entre quienes no se quieren vacunar, las principales razones son el miedo a efectos adversos (51,4 %), la creencia de que la vacuna no es efectiva (21,2 %) y la postura general de no confiar en todas las vacunas (3,5 %).