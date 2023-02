Esto implica que los grupos armados con influencia en el área tienen acceso a lucrativos ingresos producto del narcotráfico, a peligrosos arsenales que intercambian por droga y a conexiones con carteles internacionales; esto quiere decir que son mafias poderosas y no les da miedo demostrarlo.

Pese a que los máximos líderes de estas organizaciones, “Iván Márquez” e “Iván Mordisco”, anunciaron públicamente su respaldo a la tregua, tal parece que no todos sus tentáculos acataron la orden.

El anuncio del cese bilateral del fuego por parte del Gobierno Nacional no calmó la zozobra en varios departamentos del sur del país, donde algunas facciones disidentes de las Farc continuaron afectando la tranquilidad de la gente.

La violencia no paró

Al día siguiente los integrantes de estos grupos ilegales liberaron a los cuatro soldados secuestrados.

El frente Franco Benavidez no se quedó atrás. El 10 de enero en Policarpa (Nariño) sus huestes salieron a patrullar el casco urbano. Los pocos policías que había en el pueblo tuvieron que encerrarse en la estación y el Ejército no llegó a respaldar a la población para no poner en riesgo el cese bilateral.

Otros crímenes también han sido atribuidos a los disidentes, aunque sin saber cuál de toda esta jauría los cometió. Entre ellos, el ataque sicarial del 2 de enero en Tumaco (Nariño), en el que mataron a José Taicus Pascal, de 16 años y líder juvenil del pueblo awá, y dejaron herido a su hermano.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, les dio un ultimátum a estos grupos, luego de escuchar las quejas de la gente en los consejos de seguridad. Sin embargo, ninguna facción quiere ceder terreno en el lucrativo negocio del narcotráfico en el Pacífico Sur.