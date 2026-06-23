Captura de disidente terminó en retención de militares en La Macarena, ¿qué fue lo que pasó?

César Sánchez, alcalde de La Macarena (Meta), confirmó que en la madrugada de este martes fue capturado alias Mono Huevo, señalado integrante de las disidencias comandadas por alias Calarcá.

Según el mandatario, en diálogo con EL COLOMBIANO, durante el operativo algunos habitantes de las veredas El Triunfo y La Dorada intentaron impedir la captura y retuvieron temporalmente a varios militares que participaban en la acción.

Alias Mono Huevo es señalado por las autoridades como cabecilla armado de la estructura Ever Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

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