“Lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña”: canciller Sarabia a Murillo por crisis de pasaportes

Minutos antes, el excanciller Murillo que ahora es precandidato presidencial, había publicado un hilo en la red social X: “En medio de la nueva crisis por los pasaportes, hay quienes insisten en decir que no había otra alternativa que prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons (TGS). Eso no es cierto. Sí había otra salida, y la dejamos completamente estructurada. Y además evitamos una cuantiosa demanda en contra de la Nación”.

La intención del presidente Gustavo Petro ha sido no continuar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, lo que produjo una serie de problemas, empezando por la suspensión del excanciller Álvaro Leyva y otros líos que han llegado hasta los tribunales.



Murillo dijo en su explicación que “con Portugal estructuramos un acuerdo técnico y financiero, con inversión directa de €35 millones, equivalentes a 40 millones de dólares, además del traspaso de significativos activos representados en infraestructura de producción de pasaportes y otros papeles de seguridad, transferencia tecnológica y producción nacional. Desde octubre de 2024 el plan está listo”.

Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó a fuentes en la Cancillería que señalaron que lo expresado por Murillo no es cierto. Aseguran, incluso, que no hubo empalme entre Sarabia y Murillo: “Él tampoco entregó esto en su informe de gestión” y funcionarios se lo tuvieron que pedir. “Solo anexó una información dos meses después. El proceso jurídicamente ni presupuestalmente estaba listo. No hay crisis de pasaportes. No vamos a perder ninguna inversión, que igual no es inversión, porque es un acuerdo comercial con Portugal”, señaló la fuente.

Todo parece indicar que el Gobierno tendrá que prorrogar, por tercera vez, el contrato con Thomas Greg & Sons, a pesar de las instrucciones del presidente Petro.