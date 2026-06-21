En vivo | Abelardo promete que “no habrá persecuciones” y juró defender la Constitución en su primer discurso como presidente electo

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, da sus primeras palabras luego de los resultados del preconteo desde la ciudad de Barranquilla. Allí hablará ante una multitud que lo esperaba ansiosamente desde horas de la tarde.
El abogado De la Espriella se convertirá en el segundo presidente más joven en la historia moderna de Colombia con 48 años, los cuales cumplirá en el mes de julio. Su victoria se dio con una apretada diferencia contra el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.
El presidente electo decidió hacer su cierre de campaña en la capital del Atlántico. Antes de su discurso, hizo una caravana por la ciudad en un vehículo con una cabina blindada. Esta fue desde el barrio Prado hasta La Ventana del Mundo.