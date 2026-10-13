Dian confirma que la fundación de la primera dama puede recibir donaciones

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, sí está autorizada para recibir donaciones, según confirmó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La entidad señaló que tiene el Registro Único Tributario (RUT) vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial (RTE). Esto en medio de los cuestionamientos sobre las donaciones recaudadas para atender a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto. Le puede interesar: Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto La entidad aclaró que las afirmaciones según las cuales la fundación no pertenece a ese régimen o carece de reconocimiento por parte de la administración tributaria no corresponden a su situación jurídica actual.

Además, precisó que las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para desarrollar su objeto social, independientemente de que pertenezcan o no al Régimen Tributario Especial. La diferencia está en que las organizaciones inscritas en este último pueden expedir las certificaciones que permiten a los donantes acceder a los beneficios tributarios previstos en la normativa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tras el pronunciamiento, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas también aseguró que está habilitada para recibir donaciones. En un mensaje dirigido a donantes, benefactores y aliados, manifestó que esta condición “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de su labor social”.

La aclaración de la Dian se conoce en medio de las preguntas que congresistas y otros sectores han planteado sobre los recursos recaudados por la fundación para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Entre los interrogantes está cuánta plata recibió la organización y cómo se han destinado o se van a ejecutar esos recursos. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, ha cuestionado que se hayan utilizado medios de comunicación públicos y la vocería de ministros para direccionar donaciones privadas e internacionales hacia la fundación de la primera dama, todo esto a través de la campaña 'Colombia un solo corazón'. “El dinero público o donado no puede ir a dar a cuentas particulares”, afirmó el congresista en entrevista con EL COLOMBIANO. Lea también: “No hay silla para las víctimas ni para los territorios en el Fondo Milagro”: Cathy Juvinao Ocampo también ha solicitado información sobre el total de los recursos recaudados. Según señaló, presentó un derecho de petición para conocer esas cifras y cuestionó que no se haya respondido de fondo a sus requerimientos. Justamente durante un debate de las comisiones económicas conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que los montos de las donaciones todavía estaban “por cuantificar”. “No veo nada de malo en que la primera dama tenga una fundación y que canalice recursos para ayuda humanitaria. Pero así la ley no le obligue —o más bien la exima por ser una fundación y regirse bajo derecho privado—, aquí sí hay un principio de ética pública que debería obligar y orientar tanto el actuar de la Fundación de la primera dama como del Gobierno”, dijo en entrevista con este medio la representante Catherine Juvinao, quien también ha hecho seguimiento al tema de la reconstrucción. Agregó: “Yo sí le solicito, con todo el respeto, tanto al presidente de la República como a la primera dama, entender que la gente está esperando que rinda cuentas”. De esta manera, aunque la Dian aclaró que Colombia Luz y Sonrisas está habilitada para recibir donaciones y confirmar su situación tributaria, siguen sobre la mesa las preguntas sobre el monto total de los aportes recaudados para atender la emergencia y la información disponible sobre su destino. Bloque de preguntas y respuestas: