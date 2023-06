“Ni siquiera la organicé”: Tino Asprilla sobre cabalgata de Tuluá y denuncias de maltrato animal

“Si a la gente le gusta salir en sus caballos, es que la gente sostiene sus animales para poder darse esos gustos. Lo que pasa es que hoy en Colombia, hoy, ahora, el problema que hay de los animalistas es que se hacen cabalgatas. Cuando sale una señora a gritar que viva la Primera Línea, que esos sí mataron personas, mataron a todo el mundo, eso sí pasa de agache. Ahora me vienen a excusar porque nosotros, los que tenemos caballo, nos gusta salir en las cabalgatas. Están exagerando un poquito, me parece a mí” , dijo el Tino Asprilla en este programa.

Por último, el exjugador también sostuvo, que él solo era la imagen del evento por el que fue contratado. Además, sobre lo sucedido, explicó que eso le corresponde a los verdaderos responsables de la jornada que no cuidaron bien a los caballos que participación en la cabalgata.

“Yo solamente me presté para ser la imagen de la cabalgata, ni siquiera la organicé, invité a la gente de Colombia, a los que me siguen, a que me acompañaran a batir un récord que no se batió”, concluyó el exjugador en sus redes sociales.