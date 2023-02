Una pregunta en el mismo sentido se la hicieron a las FF. MM. y pese a que la respuesta fue que no necesariamente la inteligencia sobre fuentes abiertas –es decir las que están disponibles para el público en general–, requiere de una tecnología especializada, esta ONG, que busca preservar la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, asegura que tiene cómo demostrar que el año pasado Mollitiam pasó una propuesta y que el comando de la institución castrense destinó $4.000 millones para un software de ese tipo.

Aparte, añade que en el Plan de Adquisiciones de 2023 hay un presupuesto de $3.573 millones para un sistema de ciberinteligencia relacionado con el procesamiento de fuentes abiertas de información para “detectar, identificar, proteger, predecir, contrarrestar y neutralizar las amenazas emergentes”.

El problema para la FLIP es que esas capacidades de “Gran Hermano” en el pasado han sido direccionadas por la inteligencia militar a “objetivos no legítimos” o que no representan una amenaza real para el Estado, como periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas que protestaban o mantenían opiniones contrarias a las del Gobierno, y aún no existe una política pública al respecto que dé para pensar en un cambio en su uso.

Tampoco se trata de una práctica aislada, al punto de que desde 2019 las FF.MM. poseen un manual de técnicas sobre fuentes abiertas que sigue vigente. No obstante, no hay una veeduría efectiva sobre esas acciones de vigilancia, lo cual habría conllevado a que en ocasiones los ejecutores se hayan extralimitado en sus funciones.