Estas son las publicaciones por las que demandaron la elección de Cielo Rusinque en el CNE

Una demanda de nulidad electoral fue presentada en contra de la elección de Cielo Rusinque Urego como magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta acción judicial la interpuso un ciudadano identificado como Pedro Gilberto Niño Pardo, quien presentó ante el Consejo de Estado la querella contra Rusinque, que fue elegida como magistrada del CNE el pasado 25 de agosto.
La acción fue radicada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con fundamento en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).