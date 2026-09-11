Abelardo revela pagos de $7.000 millones a negociadores del Gobierno en diálogos de paz, ¿quiénes los recibieron?

“Se acabó la falsa paz”. Con ese mensaje el presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 11 de septiembre que se cerraron todos los procesos de negociación que abrió el gobierno Petro con grupos ilegales.
A su vez, señaló que revocó la designación de los representantes del Gobierno Nacional en la mesa con el ELN, que sería una de las últimas decisiones administrativas que faltaba por firmar.
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El mandatario cuestionó además el costo de las negociaciones y aseguró que encontró “sorpresas” relacionadas con el despilfarro de recursos públicos.
En particular, el presidente mencionó a algunos de estos líderes negociadores del gobierno Petro: Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiceno. Según anunció, sus nombramientos quedaron revocados.
“Les pagaron $7.000 millones de pesos por ayudar a una falsa paz que no trajo sino terrorismo, sangre y muerte”, afirmó De la Espriella. Cabe señalar que este dinero se habría gastado, en total, en honorarios de los diferentes voceros y representantes con los grupos armados durante los cuatro años del gobierno Petro.