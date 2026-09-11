De la Espriella retira videos caminando entre cadáveres tras fallo judicial

El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de presuntos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial. Una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de septiembre, de la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y de todas las redes del grupo Meta. La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no. En contexto: Juez ordena a Presidencia retirar videos de De la Espriella caminando entre cadáveres tras bombardeos

Con poco más de un mes en el cargo, el De la Espriella lleva adelante una ofensiva a muerte contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos, su principal socio militar. El abogado acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos. En un mes ordenó tres bombardeos contra campamentos guerrilleros en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, con un saldo de al menos 42 muertos. Tras el mayor bombardeo contra presuntos guerrilleros desde 2015, caminó entre los cadáveres en bolsas blancas junto a la cúpula militar colombiana y amenazó a los rebeldes: “Los acabaremos”. Lea más: Tres bombardeos en tres semanas: Ofensiva militar deja más de 20 criminales dados de baja y cuatro menores muertos La publicación del contenido gráfico le costó críticas de la oposición. En un comunicado en X, la autoridad forense nacional rechazó la exposición de cuerpos en bolsas, por constituir una “vulneración a la dignidad humana”. A pesar de la retirada del contenido en las plataformas de Meta, los videos siguen en las cuentas presidenciales de X. El mandatario tiene uno de ellos fijado en su perfil personal. Se puede informar sobre los operativos “sin profundizar las violencias y la crueldad” en Colombia, dijo a la AFP Santiago Osorio, el congresista que interpuso el recurso judicial contra el gobierno.

Este es el segundo revés judicial para De la Espriella y su política de mano de hierro, después de que un juez prohibiera temporalmente los bombardeos a campamentos guerrilleros con indicios de presencia de menores reclutados en una región amazónica. Siga leyendo: Golpe a las disidencias de las Farc: siete muertos y cinco capturados en operación militar en Nariño Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

Los videos fueron publicados el 2 y el 4 de septiembre desde la cuenta de Presidencia en Instagram y otras plataformas de Meta. ¿Quién presentó el recurso judicial contra los videos publicados por el Gobierno? El recurso fue presentado por Santiago Osorio, congresista, quien sostuvo que es posible informar sobre los operativos sin profundizar en las violencias y la crueldad. ¿Por qué una jueza ordenó retirar temporalmente los videos de Abelardo de la Espriella entre cadáveres? La jueza ordenó ocultarlos temporalmente mientras determina si el contenido es violento y debe ser retirado de forma permanente.