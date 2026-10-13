De La Espriella Lawyers anuncia acciones legales contra ‘Matador’: “La dignidad humana no admite excepciones”

La firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció que emprenderá acciones legales por las publicaciones del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra Ana Lucía Pineda, primera dama.
La controversia comenzó luego de que el ilustrador cuestionara en la red social X el destino de las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Pereira, en un mensaje que incluyó expresiones despectivas dirigidas a la esposa del presidente Abelardo de La Espriella.
En un pronunciamiento divulgado el lunes 12 de octubre, la firma rechazó las manifestaciones y aseguró que acudirá a las vías legales correspondientes para que las autoridades examinen lo ocurrido y determinen si hay responsabilidades.
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Sin embargo, no precisó qué acciones jurídicas presentará, ante qué entidades las radicará ni cuándo lo hará.
“Desde DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana”, señaló la organización, que también cuestionó las manifestaciones que recurren a “la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres”.
La firma sostuvo que lo ocurrido con la primera dama “trasciende una ofensa personal” y consideró que el episodio plantea una discusión más amplia sobre el respeto a las mujeres y la convivencia en el debate público.
En esa línea, anunció que “adelantará las acciones legales que resulten procedentes”, con el propósito de que las autoridades competentes evalúen los hechos dentro de sus atribuciones.
“El respeto por la dignidad humana no admite excepciones. Defenderlo es una responsabilidad de todos”, concluyó la firma en su comunicado.