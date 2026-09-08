De la Espriella tras su encuentro con Marco Rubio: “La alianza estratégica entre Colombia y EE. UU. está más firme que nunca”

Ya finalizó en Barranquilla el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien llegó este martes a Colombia como parte de una gira por la región. La reunión estuvo centrada en temas de interés para la relación bilateral entre ambas naciones.
El jefe de Estado aseguró, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que “este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”.