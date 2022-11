En su cuenta de Twitter la ex senadora y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, escribió que su partido “acata integralmente la resolución” del CNE de reintegrar a los congresistas Humberto De la Calle y Daniel Carvalho, pero que estos deben ejercer como oposición al gobierno como, según ella, lo decidió el Verde Oxígeno.



Además, en el comunicado que compartió por la misma red, Betancourt asegura que el Partido no interpondrá ningún recurso jurídico de apelación al fallo del CNE.