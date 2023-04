De la Calle suena para dirigir el Senado: los secretos del poder en De Buena Fuente

Ante el rompimiento de la coalición de Gobierno, que tiene a varios partidos peleando con la Casa de Nariño, en el Congreso comenzó a sonar el nombre del senador Humberto de la Calle para que asuma la presidencia de la corporación en julio de este año. La razón es que su nombre no genera resistencia ni al petrismo más radical ni a la oposición más de derecha que existe. Él no ha dicho ni sí ni no, pero sus allegados advierten que la idea no le molesta del todo. De concretarse, sería el sucesor de Roy Barreras en el cargo.

¿En riesgo aspiración de Angélica Lozano?

Mientras se define si De la Calle entra o no en esa puja, la que sigue trabajando por presidir el Congreso es la senadora Angélica Lozano. De forma silenciosa, pero efectiva, viene hablando con sus colegas de corporación para asegurar el apoyo. Sin embargo, adentro de su propio partido, Alianza Verde, tiene a dos personas haciéndole contrapeso. Por un lado, Inti Asprilla considera que por ser petrista podría quedarse con el cargo; y, por el otro, Ariel Ávila comenzó a tantear el terreno. ¿Quién ganará el pulso?