La escudera del presidente Petro que se fortalece en la tormenta: los secretos del poder en De Buena Fuente

En medio de la tormenta que se le desató esta semana al presidente Gustavo Petro por filtraciones de documentos internos, el remezón ministerial y las denuncias de corrupción que sacudieron a su familia, hubo una mujer que se volvió más fuerte en su círculo íntimo y que se afianzó como su mano derecha. Se trata de Laura Sarabia, la jefa de Gabinete, a quien según supo De Buena Fuente –en privado– el mandatario le reconoció que su discreción la volvió más necesaria que, incluso, algunos de los ministros que le sobreviven. Sarabia, con 28 años, es un baluarte para un Jefe de Estado que volvió la polémica un eje en su administración.

Un escándalo que favorecería a los Char

Y hablando de Petro, pero ahora en el escenario electoral, en la Costa ya hay una versión que recorre con fuerza. Todo pasa entre Atlántico, en general, y Barranquilla, en particular. En círculos políticos se habla que la casa Char se la va jugar en las regionales del 29 de octubre próximo por conservar por cuarta vez consecutiva la capital departamental y que, en cambio, sus patriarcas analizan no dar la pelea por la Gobernación. La razón es que sienten que a los aliados del Presidente les va a ir mejor en las urnas; además, pese a los acercamientos que se han dado entre ambas corrientes, aún no hay acuerdos concretos. Lo que puede patear aquí el tablero es el escándalo de corrupción que le estalló a Nicolás Petro, quien quería mover fichas en esta región. Casi que todo le juega a favor, ahora, a los Char.

La cita entre pesos pesados del derecho... ¿Por la Fiscalía?

Hace pocos días, en un exclusivo restaurante de Bogotá se dio una cita entre el abogado Héctor Carvajal –quien voces de oposición y Gobierno catalogan como el “próximo Fiscal General”– y al menos 7 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si bien puede ser un encuentro social entre juristas de alto nivel, llama la atención que sea entre un aspirante en ciernes a liderar el búnker y parte de los togados que deben votar para elegir al titular de ese cargo. Algunos testigos afirman que también vieron ese día a la exmagistrada Patricia Salazar. Habrá que ver si la comida en la capital da resultados.

¿Protocolo para el Canal del Dique?

A la novela de las obras del Canal del Dique está por salirle otro capítulo. Resulta que es cuestión de días para que se formalice la petición para que haya un protocolo de búsqueda de desaparecidos en la región por donde debe pasar ese proyecto. Testimonios recogidos por la JEP, y que algunas fuentes dicen la ANI también conoce, dan cuenta de que en la zona habría restos de víctimas de la guerra que podrían perderse para siempre si no se encuentra la fórmula para mantener el proceso y, al mismo tiempo, facilitar el hallazgo de los despojos mortales. Puede desatarse una dura polémica.

El primer periplo de la Ministra de Educación

Hubo un detalle que pasó por debajo de cuerda esta semana cargada de polémicas. El primer viaje internacional –durante la administración Petro– de la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara, lo hizo en noviembre pasado junto a la vicepresidenta Francia Márquez. Eso ratifica la cercanía entre ambas y la tesis de que, con la salida de Alejandro Gaviria de esa cartera, una de las ganadoras fue la segunda al mando en el Gobierno. Lo que está por verse es qué tanto podrá influir Márquez sobre lo que se viene, como la reforma a la educación que debe tramitar Vergara. Entre tanto, la primera Dama, Verónica Alcocer, sigue de cerca el proceso.