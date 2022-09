Daniel Mendoza Leal sigue dando de qué hablar, esta vez por un trino que publicó en su cuenta de Twitter afirmando que era un inútil y etiquetando a los congresistas Iván Cepeda y Gustavo Bolívar. El tweet fue publicado a las 8:09 de la mañana de este jueves y dice lo siguiente:

“Quizá es que soy un inútil. No sirvo para nada más, que para luchar por mi país. Aquí no puedo litigar y el periodismo no me da para vivir, no me veo de actor ni metido entre las luces de la farándula. Después de la elección me quedé desempleado”.