“Hace 25 años fumo marihuana”, comenzó el congresista, “y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos” siguió.

Carvalho terminó diciendo que el consumo de marihuana no le ha hecho daño y no lo ha llevado a problemas con la ley. Afirmó que lo que sí lo ha afectado es la estigmatización que ha sufrido por ello. “Piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy”, concluyó el representante.



Con 110 votos a favor y 40 en contra, la iniciativa presentada por el representante a por Bogotá, Juan Carlos Losada, que busca acabar con la prohibición del uso recreativo de la marihuana en adultos, pasó al tercero de los ocho debates que deberá superar antes de ser aprobada. Entre los votos a favor también estuvo el de la representante antioqueña por el Pacto Histórico, Susana Gómez.



Es la primera vez desde que se presenta un proyecto de este tipo que alcanza el tercer debate. En América Latina se ha regulado el uso adulto del cannabis en México y en Uruguay. Según estimaciones de la ONG colombiana Dejusticia, el recaudo potencial de esta regulación equivale a 1,4 billones de pesos anuales.