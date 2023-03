Fuego amigo: en el Pacto Histórico dudan de la sinceridad del abrazo que Roy Barreras le dio a Petro

López, quien es el presidente del Polo Democrático Alternativo, rompió todos protocolos y decidió cuestionar en sus redes sociales la sinceridad del abrazo y, a su vez, pidió que las reformas sociales que impulsa el Gobierno sean respaldadas, como pidió Petro.

“Ojalá y sea sincero este abrazo por el bien de nuestra patria. El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple. ¡Seguimos en lucha!”, planteó el senador López en respuesta a la foto de Roy Barreras y Gustavo Petro.

Este comentario no le cayó nada bien al presidente del Congreso, quien le pidió a su compañero del Pacto que no le ponga “fuego amigo” a la discusión. “Álex al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso. Único camino para hacer real el cambio. Aprobar las reformas y no que se hundan. La cizaña no da frutos, seca las siembras. No construye, destruye”, le respondió Barreras.