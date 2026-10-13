Cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias murieron en operación militar en el Catatumbo; una era menor de edad

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora, confirmó que cuatro integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Frente 33 murieron durante una operación militar en la región del Catatumbo, Norte de Santander. No obstante, señaló que entre los fallecidos hay una adolescente de 16 años, según información del Instituto Nacional de Medicina Legal. Las Fuerzas Militares aseguran que esta menor de edad se encontraba en función continua de combate. La operación conjunta, coordinada e interinstitucional se llevó a cabo desde las 10:00 p. m. del sábado 10 de octubre contra esta estructura, señalada de pertenecer a la facción de alias Calarcá. Las dificultades para ingresar por tierra y los riesgos identificados en la zona llevaron a las Fuerzas Militares a emplear el componente aéreo y, posteriormente, desplegar unidades terrestres para asegurar y registrar el sector.

Según el reporte oficial, las labores de inteligencia permitieron ubicar campamentos, un búnker y áreas acondicionadas con artefactos explosivos improvisados. Durante las acciones terrestres, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en inmediaciones de uno de los campamentos identificados por las autoridades.

El material incautado en la operación

Como resultado de las acciones, las autoridades incautaron diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres. También encontraron dos miras ópticas, material de intendencia y tres teléfonos celulares. Durante el registro del área, las tropas localizaron tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura, tres zonas preparadas con artefactos explosivos improvisados, un búnker y cinco brazaletes alusivos a las Farc. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según las Fuerzas Militares, el objetivo de la operación era proteger a las comunidades rurales de Tibú de las acciones armadas del Frente 33 y del ELN en esta zona del departamento.

En su pronunciamiento, la cartera señaló que ambos grupos se enfrentan en la región y los responsabilizó de ataques con drones cargados con explosivos contra viviendas y de la instalación de campos minados que representan un riesgo para la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública. También rechazaron el reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales, una práctica que, según la institución, los expone a las hostilidades. Finalmente, el Gobierno reiteró que continuará desarrollando operaciones en el marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de defender la soberanía, el territorio y el orden constitucional. Lea también: Cinco claves de la alocución de De la Espriella: energía, Fondo Milagro, seguridad y control de protestas Bloque de preguntas y respuestas: