Otros de los nombres para ese puesto, de acuerdo a sus declaraciones en la radio, son los de Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, Cecilia López y José Antonio Ocampo. Este último experto –también economista– hizo parte de la campaña de Sergio Fajardo, pues consideraba que tenía la mejor opción en esa materia.

El resto de profesionales mencionados por el líder del Pacto Histórico han acompañado a Petro asesorándolo en esa misma área. Por ende, para el candidato con esta cantidad de opciones, en su campaña tienen “hoy el principal equipo económico que se pueda conformar”.

No obstante, no dio el dato concreto de cuál es el perfil que más le atrae, pues aunque en el caso de Gaviria ha hablado con él, no pactaron nada y por eso las cosas están abiertas con cualquiera.