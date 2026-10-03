Giro en el crimen de ‘Jhon Calzones’: investigación apunta a disidencias de ‘Iván Mordisco’

La investigación por el asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y exalcalde de Yopal, tomó un nuevo rumbo. Según lo reveló El Tiempo, los investigadores ahora siguen una línea que apunta hacia integrantes o antiguos miembros de estructuras vinculadas con las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’.
Torres fue asesinado el pasado 29 de septiembre mientras se encontraba en la finca La Selvita, en zona rural de Yopal, Casanare. Según los primeros elementos recopilados por las autoridades, dos hombres armados llegaron al lugar, dispararon contra el exmandatario y posteriormente huyeron en una motocicleta.
En medio del operativo fue capturado un menor de 17 años, oriundo de Armenia, quien habría participado en el ataque. Su declaración y otros elementos incorporados al expediente se convirtieron en piezas relevantes para reconstruir el crimen.
Siga leyendo: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’