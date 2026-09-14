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Corte Suprema abre indagación a Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto Histórico

El alto tribunal ordenó la recaudación de varias pruebas y declaraciones para determinar si el excandidato presidencial incurrió en irregularidades.

  • El senador del Pacto Histórico se midió en las consultas internas del partido a finales de 2025, en las que salió elegido como candidato presidencial. Foto: Colprensa
    El senador del Pacto Histórico se midió en las consultas internas del partido a finales de 2025, en las que salió elegido como candidato presidencial. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa al senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que se definió al candidato de esa colectividad a la Presidencia.

Con el fin de establecer si las presuntas irregularidades denunciadas efectivamente se presentaron, el despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones.

En esa consulta, Cepeda se impuso con una ventaja amplia —cerca del 65% de los votos— sobre la exministra Carolina Corcho, en una jornada en la que participaron más de dos millones de personas.

Tras ese resultado, Cepeda quedó como candidato presidencial de la coalición de gobierno para las elecciones de 2026. En la segunda vuelta terminó perdiendo frente a Abelardo de la Espriella, quien se impuso sobre el senador por una diferencia de poco más de 250.000 votos.

No obstante, las dudas sobre la financiación de la consulta ya habían llegado al Consejo Nacional Electoral.

En mayo de 2026, el CNE abrió una indagación preliminar contra Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta, a raíz de una denuncia relacionada, entre otros asuntos, con aportes de la empresa Samat Publicidad S.A.S.

Todo comenzó el pasado 15 de enero, cuando el exconcejal Juan Martín Bravo Castaño radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud para investigar presuntas irregularidades electorales relacionadas con la financiación política en la campaña de Iván Cepeda a la consulta celebrada el 26 de octubre de 2025.

La solicitud derivó en el inicio de una indagación preliminar contra el actual candidato presidencial, en el marco de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, norma que regula aspectos relacionados con la financiación de campañas políticas en Colombia.

¿Qué determinó el CNE?

El 1 de septiembre de 2026, la Sala Plena del CNE se abstuvo de iniciar una investigación y ordenó la terminación definitiva de la actuación relacionada con la financiación de la consulta del Pacto Histórico.

Según la decisión, “no se encuentra acreditado que SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ hubiesen realizado donaciones a la campaña de IVÁN CEPEDA”.

El CNE concluyó así que no estaba acreditada una infracción al régimen de financiación de campañas políticas. La decisión fue destacada por el propio Cepeda, quien señaló que el organismo electoral confirmó la legalidad de la financiación de su campaña en la consulta.

Ahora, la nueva actuación de la Corte Suprema busca establecer si existieron irregularidades que puedan tener relevancia dentro del ámbito de competencia de la justicia ordinaria, pese a la decisión que previamente adoptó el CNE sobre este mismo episodio de financiación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa al senador Iván Cepeda?
La Sala Especial de Instrucción busca establecer si existieron irregularidades en la financiación de su campaña durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, donde se eligió al candidato presidencial de esa colectividad.
¿Qué relación tiene la empresa Samat Publicidad S.A.S. con la investigación a Iván Cepeda?
Las denuncias que dieron origen a las actuaciones ante las autoridades mencionaron presuntos aportes de Samat Publicidad S.A.S. a la campaña de Iván Cepeda durante la consulta interna del Pacto Histórico, motivo por el cual el caso fue revisado inicialmente por el Consejo Nacional Electoral.
¿Qué decidió el Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña de Iván Cepeda?
El 1 de septiembre de 2026, el CNE decidió no abrir una investigación formal y ordenó cerrar definitivamente la actuación, al concluir que no estaba demostrado que Samat Publicidad S.A.S. ni Javier Antonio Pérez Páez hubieran realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda.

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