Ante la Corte Suprema, la defensa de esta persona recalcó que no se podía confundir “estar” con “conservar”. La diferencia la enmarcaron en que Giraldo no ayudó a mantener la marihuana incautada en la casa de su amigo, sino que solo estaba ahí de paso. El tribunal les dio la razón, puesto que no se comprobó la participación del procesado en la Odín Robledo, y que hubiera orquestado un plan para delinquir ese 17 de agosto de 2018. Otras dos pistas son que la fuente que llevó a las autoridades a ejecutar el operativo nunca mencionó a Giraldo, y que la marihuana sí pudo habérsela fumado en el patio –al aire libre–, razón por la cual no olía a nada cuando la Policía llegó.