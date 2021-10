Para despejar la situación, la Sala de Casación Laboral dictó que, como el Congreso no prorrogó en 2006 la medida, esta “tampoco fue expresamente derogada”. Por lo tanto, debe serle reconocida a quienes la tramitaron durante ese periodo, como es el caso de Eider Adrián Villada .

Ese vacío fue advertido por la Corte Constitucional en 2014, por lo cual el alto tribunal emitió una sentencia que restableció las pensiones a partir de ese año. Sin embargo, no quedó del todo claro jurídicamente qué pasaba con quienes la solicitaron entre los ocho años anteriormente mencionados.

Así lo decidió su Sala de Casación Laboral luego de encontrar una omisión legislativa que –durante esos ocho años– perjudicó el derecho de esta población, la cual desde 1997 venía obteniendo la mesada que en 2006 se vio interrumpida porque el Congreso no la prorrogó en una ley.

Víctima en Tarazá

El pronunciamiento de la Sala de Casación se dio tras revisar la situación de Villada, joven que el 26 de marzo de 2011, cuando vivía en Tarazá, Antioquia, fue víctima de una mina antipersona que le hizo perder su capacidad laboral en un 82,5 %.

“Me faltaban tres meses para cumplir 16 años. Cogí mi herramienta de trabajo, me fui con el machete que llevaba para limpiar el rastrojo y la activé (la mina) sin darme cuenta. Este artefacto me amputó nueve dedos y me dejó pérdida total de la visión”, contó Eider Adrián Villada.

Dos años después, en 2013, reclamó su pensión –de un salario mínimo legal al mes–; sin embargo, le fue negada por Colpensiones, entidad que argumentó que los hechos “no le constaban”, a pesar de que la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la Alcaldía de Medellín habían certificado el accidente y su grado.

El caso pasó a los estrados judiciales de Medellín, y “en primera y segunda instancia, los jueces ordenaron reconocerle la mesada desde el 2011, cuando se estructuró su invalidez”, pero la administradora de pensiones presentó un recurso señalando que se debía pagar desde el 2014, cuando la Corte restableció el derecho.

Finalmente, llegó a la Sala de Casación de la Corte Suprema, la cual ordenó que se le reconozca la pensión desde el año 2011, con el argumento de que “no se puede dejar sin protección a quienes sufrieron hechos en el marco del conflicto durante ese periodo y, por lo tanto, se les debe reconocer también la pensión causada en esos años”.