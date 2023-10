La Corte Constitucional falló esta semana a favor de un interno, a través de la Sala Sexta de Revisión, después de que este presentara una tutela en la que solicitaba mejores condiciones de salubridad para las visitas conyugales de quienes se encuentran privados de la libertad en Colombia.

Lo anterior, después de que el 5 de junio de 2022, en medio de un encuentro con su pareja, en el Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba en Ibagué, Tolima, según señaló en su recurso ante la Corte, “no se le (sic) realiza aseo preventivo a estas habitaciones, pues en las mismas se encontró: telarañas, polvo, papel higiénico con sangre, preservativos, desechos de comida, tampones higiénicos, entre otros”, se lee en el documento.

Pero esa no fue la única queja que interpuso el interno, este también se quedó del estado en el que se encontraba en sí mismo el sitio. El colchón estaba en muy mal estado y la habitación no contaba con agua y las baterías sanitarias estaban fueran de servicio. Hechos que llevaron a la Corte a estudiar con detenimiento durante varios meses no solo el recurso de tutela, sino a visitar las instalaciones del centro penitenciario allí mencionado.