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Piden a Vladimir Fernández renunciar a la Corte Constitucional tras publicación de chats que lo ligan al caso UNGRD

La solicitud está encaminada a que el magistrado se aparte temporalmente mientras avanzan las investigaciones que lo relacionan con el escándalo de corrupción en esta entidad.

  • La alta corte ya había presentado su posición en cuanto a los mensajes que ligan a Fernández con Olmedo López. Aseguraron que los magistrados están amparados por la “presunción de inocencia”. Foto: Colprensa.
    La alta corte ya había presentado su posición en cuanto a los mensajes que ligan a Fernández con Olmedo López. Aseguraron que los magistrados están amparados por la “presunción de inocencia”. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) solicitó que el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández se separe temporalmente de sus funciones mientras avanzan las investigaciones en su contra por su posible relación con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La petición fue elevada por la organización en medio de las actuaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar los hechos que involucran al togado.

Además, la corporación aclaró que su solicitud no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Fernández ni busca anticipar una conclusión sobre los hechos que son materia de investigación.

Según se explicó, la medida tiene como propósito preservar la independencia, imparcialidad y credibilidad de la Corte Constitucional mientras se esclarecen los cuestionamientos.

Por eso, la organización pidió al magistrado “su separación temporal de funciones mientras se esclarecen los hechos” que están bajo conocimiento de la Comisión de Acusación.

“Esta medida no comporta una valoración sobre su responsabilidad ni sustituye las competencias de las autoridades encargadas de investigarlo. Se trata de una medida temporal dirigida a separar el trámite de los cuestionamientos individuales del ejercicio de las funciones de la Corte”, señaló Fede.

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La fundación también hizo un llamado a la Comisión de Acusación para que adelante con “prontitud y rigor” las actuaciones necesarias para establecer si Fernández tuvo alguna responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La posición de la Corte Constitucional

En medio de la controversia, la Corte Constitucional también se pronunció sobre la situación, aunque sin mencionar directamente el nombre de Vladimir Fernández.

La corporación recordó que el magistrado está amparado por la presunción de inocencia y que conserva las garantías constitucionales mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones.

“Los magistrados y las magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley”, indicó la corporación.

La Corte, además, señaló que respetará las decisiones que adopten las autoridades frente al proceso y al futuro del magistrado.

“Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes. Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación”, se lee en ese comunicado.

El pronunciamiento del alto tribunal se publicó después de que la revista Cambio revelara una serie de conversaciones atribuidas al magistrado Vladimir Fernández y a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), condenado por hechos de corrupción relacionados con esa entidad.

Según las publicaciones, los chats se habrían extendido durante el periodo en que Fernández pasó de desempeñarse como secretario jurídico de la Presidencia a ocupar una silla en la Corte Constitucional y lo estarían, presuntamente, involucrando con el escándalo de corrupción dentro de la entidad.

Lea también: Con estos chats, Gustavo Petro vuelve al radar del escándalo de la UNGRD

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué piden la separación temporal del magistrado Vladimir Fernández?
La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) solicitó que Fernández se aparte de sus funciones de manera temporal para preservar la independencia, imparcialidad y credibilidad de la Corte Constitucional, mientras la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes esclarece su posible relación con el entramado de corrupción de la UNGRD.
¿Cuál fue la respuesta de la Corte Constitucional frente a las investigaciones contra el magistrado?
Sin mencionar directamente a Vladimir Fernández, el alto tribunal recordó que todos sus magistrados están amparados por la presunción de inocencia y conservan sus garantías constitucionales. Asimismo, la corporación indicó que colaborarán con las autoridades competentes y que la validez de sus decisiones colegiadas no se compromete por situaciones personales de sus integrantes.
¿Qué revelaron los chats que involucran a Vladimir Fernández con la UNGRD?
La revista Cambio reveló conversaciones atribuidas a Vladimir Fernández —durante su paso como secretario jurídico de la Presidencia y su llegada a la Corte— junto a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, los cuales lo relacionarían presuntamente con irregularidades y gestiones dentro de la entidad.

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