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MinInterior denuncia posible corrupción en Bomberos: contratos por $42.000 millones están bajo la lupa

Entre los hallazgos hay equipos pagados que no habrían sido entregados y posibles irregularidades en desembolsos millonarios.

  • La intervención se presentó a través de un video en X. Foto: Presidencia.
    La intervención se presentó a través de un video en X. Foto: Presidencia.
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso una serie de hallazgos en las últimas horas que, según dijo, podrían evidenciar presuntos hechos de corrupción en la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El anuncio fue hecho durante una declaración pública en la que confirmó que el Gobierno presentó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen la contratación realizada bajo una urgencia manifiesta decretada tras las inundaciones que afectaron a ocho departamentos del país a comienzos de este año.

Antes de referirse a las denuncias, Lara explicó la salida del entonces director nacional de Bomberos, el capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, quien permaneció apenas tres semanas en el cargo.

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La sola existencia de esos audios hizo que se perdiera la confianza en el capitán Miranda, que se le declarara entonces insubsistente”, afirmó el ministro al referirse a unas grabaciones conocidas recientemente en las que, según explicó, se mencionan presuntas prácticas indebidas relacionadas con hechos ocurridos antes de la actual administración.

Sin embargo, el eje de su intervención estuvo centrado en una auditoría ordenada por el Ministerio del Interior sobre contratos firmados por la Dirección Nacional de Bomberos tras las inundaciones registradas en febrero de este año.

Según Lara, la emergencia afectó a cerca de 250.000 personas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Con base en esa situación, la entidad declaró una urgencia manifiesta que le permitió contratar de manera directa.

De acuerdo con el ministro, de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, apenas $313 millones habrían sido destinados directamente a atender las inundaciones.

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Abusan, instrumentalizan la emergencia para contratar a dedo, supuestamente para atender una emergencia invernal, pero contratan realmente cosas o materiales relacionados con la necesidad de bomberos y la lucha contra los incendios”, señaló.

La auditoría se concentró inicialmente en el contrato 076, suscrito con la empresa Mackey Soluciones, de Barranquilla. Según Lara, el contrato comenzó por $16.000 millones y posteriormente fue adicionado hasta alcanzar los $24.000 millones.

Entre los hallazgos mencionó que el contrato fue firmado seis semanas después de declarada la urgencia manifiesta, cuando la emergencia ya había finalizado; que en una de las facturas se cobraron 744 equipos, aunque al almacén ingresaron únicamente 670; y que la entidad certificó la recepción de equipos que, al mismo tiempo, quedaron almacenados en una bodega del contratista.

Un funcionario de la Dirección de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero al mismo tiempo acredita que los deja en la bodega del vendedor”, afirmó.

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El ministro también advirtió que dos días después de esa certificación se autorizó un pago por $5.600 millones y aseguró que, pese a que la actual administración ha solicitado la entrega de los bienes adquiridos, estos aún no han sido entregados.

Además, llamó la atención sobre el momento en que se realizaron los desembolsos, pues coincidieron con el periodo electoral y la vigencia de la ley de garantías.

Lara aseguró que las investigaciones internas continúan y que actualmente se revisan otros contratos por cerca de $42.000 millones que fueron firmados bajo mecanismos similares. Según indicó, las auditorías podrían extenderse hasta un universo de contratación cercano a los $62.000 millones.

La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley. Este gobierno no va a mirar para otro lado”, concluyó el ministro.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue declarado insubsistente el director de Bomberos, Germán Andrés Miranda?
El capitán Germán Andrés Miranda Montenegro fue declarado insubsistente apenas tres semanas después de asumir el cargo debido a la pérdida de confianza tras revelarse unos audios que mencionan presuntas prácticas indebidas ocurridas antes de la presente administración.
¿Qué irregularidades encontró el Ministerio del Interior en la contratación de bomberos?
La auditoría interna reveló que de los $42.000 millones contratados bajo la figura de urgencia manifiesta por inundaciones, solo $313 millones se destinaron directamente a atender la emergencia. Además, se hallaron contratos firmados tras finalizar la crisis, cobros por equipos no ingresados al almacén y certificaciones de recepción de bienes que quedaron almacenados en bodegas del propio contratista.
¿En qué consistió el caso del contrato con la empresa Mackey Soluciones de Barranquilla?
El contrato 076, suscrito con Mackey Soluciones, se inició por $16.000 millones y fue adicionado hasta $24.000 millones. Fue firmado seis semanas después de declararse la urgencia manifiesta (cuando las inundaciones ya habían terminado), presentó incongruencias entre lo facturado y lo recibido en almacén, y registró la aprobación de un pago por $5.600 millones sin que los materiales fueran efectivamente entregados.

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