Incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander, fue controlado; se perdieron cerca de 3.000 hectáreas de vegetación

Luego de tres días de una intensa emergencia que mantuvo en vilo a las comunidades rurales, las autoridades y organismos de socorro lograron controlar al 100 % el devastador incendio forestal que azotó al municipio de Ábrego, Norte de Santander.
El trabajo articulado entre rescatistas, voluntarios y la propia comunidad civil permitió frenar el avance de las llamas que amenazaban con propagarse de manera incontrolable por la zona montañosa del departamento.
La conflagración ambiental fue originada el pasado fin de semana en la parte alta del sector conocido como Monte Redondo. Propagado con rapidez debido a los fuertes vientos y a la compleja topografía del terreno, el fuego se extendió de manera agresiva hacia cuatro veredas del municipio: Berlín, La Estancia, El Oroque y Quebrada de Paramillo.
Inicialmente, se especuló que grupos armados ilegales como el ELN u otras estructuras criminales que operan en el Catatumbo estaban detrás de la propagación de las llamas; sin embargo, el alcalde de Ábrego, Húber Darío Sánchez, confirmó que la emergencia fue provocada por una quema agrícola individual realizada por un campesino local, quien perdió por completo el control sobre el fuego.