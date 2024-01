Lo anterior, por cuenta de un informe de la Contraloría General de la República que advierte que Migración Colombia le pagó alrededor de $700 millones a la firma por un servicio que no se prestó.

En momentos en los que el gobierno de Gustavo Petro sigue atendiendo los coletazos jurídicos tras declarar desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes –pleito por el que el Estado podría pagar hasta $117.000 millones como indemnización– , este lunes se conoció que el Ejecutivo podría afrontar otro lío con la firma Thomas Greg and Sons.

En el documento, conocido por la emisora W Radio, se reseña que en mayo de 2022 la entidad contrató a la multinacional para recolectar información sobre los ciudadanos, tanto colombianos como venezolanos, que cruzaran de forma legal el paso fronterizo.

Sin embargo, debido a que en octubre de 2022 el gobierno de Gustavo Petro logró la reapertura de la frontera –lo que implicó quitar los puestos de atención en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander–, entre octubre y diciembre el servicio para el que fue contratada Thomas Greg and Sons no se prestó. No obstante, Migración sí le pagó recursos por el orden de $704 millones.