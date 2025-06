No les gustó a las centrales obreras y movimientos sociales el pronunciamiento del ministro Armando Benedetti sobre la consulta popular esta semana: “En un futuro hipotético lejano, porque siempre nos ha ido mal con el Congreso porque allá han hundido todas las reformas sociales, lo que uno podría pensar es en no hacer la consulta (sic)”, dijo en caso de que la reforma laboral se apruebe en la plenaria del Senado.

Según conoció EL COLOMBIANO, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, le reclamó a funcionarios del alto Gobierno sobre esas declaraciones; lo hizo en medio de un cabildo abierto que tuvo bajísima asistencia al igual que el paro de dos días en todo el país: “¿Cómo así que nos vamos a bajar de la consulta?”, cuestionó el líder sindical, “¿por qué Benedetti dice eso?”.

Aunque el presidente Gustavo Petro intentó desmarcarse, las marchas en apoyo a la insistencia en una consulta popular y las reformas sociales, fracasaron. En cambio, hubo bloqueos y actos vandálicos en varias localidades de la capital; Arias reivindicó “el derecho” a bloquear TransMilenio y el Distrito lo denunció penalmente en la Fiscalía. No fue una buena semana para el discurso a favor de la consulta que incluyó la “amenaza” de Benedetti, apoyada por Petro, de decretar ese mecanismo si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio. Expertos han señalado que no es viable y que se caería en el Consejo de Estado (ver recuadro anexo).

Lo que viene, más allá del debate jurídico, es una estrategia que combina “todas las formas de lucha” en el plano político. Una fuente del gabinete le dijo a este diario bajo reserva que el Gobierno “hace rato dejó de pensar que lo de la consulta es viable electoralmente. Nunca se pensó así, de hecho. Esto es un seguro de vida para presionar al Congreso, un emplazamiento, y mire que ha funcionado: sin la consulta no hubiese revivido la reforma (laboral)”.

Sin embargo, la sola idea de abrirle la puerta, así sea un poco, a “negociar” políticamente la consulta es algo que tampoco comparte el presidente Petro. Los líderes sindicales y de movimientos sociales le recordaron a funcionarios del Ejecutivo que el propio jefe de Estado ha dicho que la consulta “va porque va”.

Pero, ¿qué significa esa frase en la práctica si el Senado ya hundió la convocatoria a ese mecanismo? Hay dos escenarios, según las fuentes. Uno, insistir por todos los frentes en realizar una consulta; eso implica, como hicieron, agregar cuatro preguntas nuevas sobre temas de salud para que el cuestionario no quede reducido a asuntos laborales y se “justifique” una nueva votación de convocatoria en plenaria. No importa que varias de esas iniciativas sean legalmente imposibles, como sucedió con la discusión sobre la regulación de los precios de los medicamentos. Poner a hablar al país, expertos, academia, oposición y medios al respecto, es una “victoria” para el Gobierno.