Consejo de Estado ratificó destitución e inhabilidad por 10 años a excomandante de Policía por la fuga de alias Pablito

El Consejo de Estado confirmó este jueves 15 de octubre la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años contra el entonces comandante del Departamento de Policía de Arauca, Luis Alberto Ortiz Quintero, por omitir las medidas de seguridad que se le habían solicitado para evitar la fuga de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN, en octubre de 2009.
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La Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones del oficial, quien buscaba anular las decisiones disciplinarias que lo sancionaron por su actuación frente a la fuga, confirmadas en fallo de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019.