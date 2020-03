Consejo de Estado devuelve curul a Ángela María Robledo

Ángela María Robledo, quien había llegado a la Cámara de Representantes gracias al estatuto de la oposición, recuperó su curul. El Consejo de Estado tumbó el fallo de la Sección Quinta del alto tribunal que, en abril de 2019, anuló su nombramiento como parlamentaria.

La decisión de este martes fue aprobar la tutela que Robledo había presentado en contra del primer fallo y que fue negada en diciembre del año pasado.

El fallo determinó que “se revoca la sentencia del 12 de diciembre de 2019 proferida por la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado”. El alto tribunal decidió que “se ampara el derecho fundamental autónomo de la oposición política invocado por la ciudadana Ángela María Robledo Gómez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado”.

Aunque este diario no pudo hablar con Robledo, una vez más la congresista celebró la decisión en su cuenta en Twitter, donde escribió: “La curul que me restituye el Consejo de Estado es también de los más de 8 millones de personas que votaron por el proyecto de Colombia Humana. Mi profundo agradecimiento al doctor Jorge Iván Palacios y a todo el grupo de abogados que me acompañaron en la lucha por la curul de la Paz”.

EL COLOMBIANO habló con el abogado Martin Emilio Cardona, uno de los demandantes que pidió la nulidad de la elección de Robledo. Sobre la decisión del Consejo de Estado, Cardona dijo que “en la práctica, es un malabarismo jurídico para obligar a la Sección Quinta para que le restablezca la curul”.

Adicionalmente, dijo: “Yo no comparto la decisión, pues me parece que la Constitución no trae subreglas especiales. En nuestra Constitución todos somos destinatarios tanto en derechos como en deberes, y no consagra reglas especiales para quienes son candidatos en Colombia”.

El caso contra Robledo inició en 2019 cuando tres demandas, que fueron unificadas, llegaron al Consejo de Estado alegando que la exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro había incurrido en doble militancia. Argumentaban que Robledo no renunció un año antes -como lo estipula la Constitución- de su inscripción como candidata.

Con tres votos a favor y uno en contra, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del nombramiento de Robledo al considerar que sí había incurrido en doble militancia. “No hay ninguna razón válida para evadir la norma de doble militancia. Esta aplica para todas las personas, sin excepción”, dijo, en su momento, la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez.

Para intentar salvar su curul, Robledo interpuso una tutela, pero en diciembre el alto tribunal la negó y dejó el fallo de abril tal y como se encontraba. La excandidata vicepresidencial impugnó esta decisión, movida judicial que llevó a la determinación de este martes.

Además de la decisión de avalar el nombramiento, la providencia también ordenó a la Sección Quinta que, en un plazo de 20 días, tome una decisión en la que tiene dos opciones. Primero, que acepte los argumentos para aceptar la tutela de Robledo o segundo, que estudie la jurisprudencia sobre la doble militancia dicho por el artículo 107 de la Constitución Política.

Sin embargo, en este último punto, dicho estudio tendría que hacerse “sin aplicarlo a la elección de la ciudadana Ángela María Robledo, sino como advertencia de las reglas claras de juego ante futuras elecciones en donde se materialice la asignación de las curules a la segunda votación en la elección presidencial y vicepresidencial”.

Sobre la posibilidad de que Robledo pierda de nuevo la curul, el abogado Martín Cardona aseveró que “la única posibilidad es que la Corte Constitucional revise la sentencia, pero todo indica que confirme la decisión de esta sección (la Tercera) del Consejo de Estado”.