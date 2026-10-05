Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Consejo de Estado admite tutela del registrador Penagos para que Petro se retracte de señalamientos de fraude electoral

El registrador nacional asegura que el expresidente Gustavo Petro lo señaló a él y a la Registraduría de cometer un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

  • El registrador nacional Hernán Penagos y el expresidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Redes sociales
    El registrador nacional Hernán Penagos y el expresidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, contra el expresidente Gustavo Petro por las afirmaciones que hizo durante el proceso electoral de este año y en las que puso en duda la transparencia de las elecciones y cuestionó el papel de la Registraduría.

La decisión fue tomada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en un auto del 30 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales.

La tutela busca la protección de los derechos fundamentales de Penagos al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad, además del buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el documento, las declaraciones que motivaron la acción fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República. Según Penagos, durante ese periodo el entonces mandatario realizó 14 publicaciones en su cuenta de X y también se refirió al tema durante un consejo de ministros.

En esas intervenciones, según expone el registrador en la tutela, Petro planteó cuestionamientos relacionados con el desarrollo de las elecciones presidenciales y atribuyó a Penagos y a la Registraduría posibles irregularidades que llegaron a constituir señalamientos directos de fraude electoral.

Entre los asuntos cuestionados estuvieron la modificación del censo electoral y del número de puestos y mesas de votación, los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14, las direcciones IP de los servidores de la Registraduría, una supuesta existencia de “bloques matemáticos” que demostrarían una manipulación de los resultados y la negativa de la entidad a permitir una auditoría del código fuente.

Penagos sostiene que esas afirmaciones fueron hechas sin evidencia que las respaldara y señala que Petro no era la autoridad competente para formular acusaciones relacionadas con un eventual fraude electoral.

El registrador también aseguró que, antes de acudir a la justicia, solicitó la rectificación de las afirmaciones. Sin embargo, según el recurso, transcurrieron los 15 días hábiles correspondientes sin que recibiera una respuesta o corrección por parte de Petro.

Por eso, acudió al Consejo de Estado para pedir la protección de sus derechos y los de la entidad que representa.

La Registraduría, además, había respondido públicamente a los cuestionamientos durante el proceso electoral. El 5 de agosto, Penagos aseguró que las versiones que ponían en duda los resultados no tenían sustento técnico y pidió manejar con responsabilidad la información relacionada con el proceso electoral.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

El alto tribunal determinó que la tutela cumplía con los requisitos formales previstos y, por lo tanto, resolvió admitirla para su estudio.

Esto, sin embargo, no significa que el Consejo de Estado ya haya establecido que Petro vulneró los derechos de Penagos o de la Registraduría. El proceso apenas inicia y ahora las partes deberán presentar sus argumentos.

Lea también: La versión del papá de De la Espriella sobre encuentro con Yahir Acuña en campaña: “Abelardo no quería su apoyo y desautorizó reunión”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el registrador Hernán Penagos interpuso una tutela contra Gustavo Petro?
El registrador solicita la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad, así como los de la Registraduría Nacional. La acción se debe a 14 publicaciones en X y declaraciones en consejo de ministros hechas por Petro entre junio y agosto de 2026, en las que cuestionó la transparencia de las elecciones e insinuó irregularidades y fraude.
¿Cuáles fueron los cuestionamientos de Gustavo Petro hacia la Registraduría?
Durante el periodo electoral, Petro cuestionó modificaciones al censo electoral, cambios en puestos y mesas de votación, la trazabilidad de los formularios E-14, las direcciones IP de los servidores de la entidad, la supuesta existencia de “bloques matemáticos” de manipulación y la negativa a permitir auditorías del código fuente.
¿Trató el registrador de solucionar la situación antes de acudir al Consejo de Estado?
Sí. Penagos solicitó formalmente a Petro la rectificación de sus afirmaciones por considerar que carecían de sustento técnico. Sin embargo, tras vencerse el plazo legal de 15 días hábiles sin recibir respuesta ni corrección, procedió a interponer la tutela.
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Presidencia
Consejo de Estado
Registraduría Nacional del Estado Civil
Gobierno Nacional
Elecciones 2026
Gobierno Petro
Colombia
Gustavo Petro
Hernán Penagos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form