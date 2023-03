Congresista del Centro Democrático invitó a Colombia a Nayib Bukele, ¿está facultado para hacerlo?

Uscateguí, por medio de dicho documento, también le indicó que la cumbre se celebrará el 2 de octubre, por lo que esperan contar con su participación.

“Recordarle a la comunidad internacional que la voz del pueblo fue desconocida en Colombia y, producto de ese desconocimiento, hoy nuestro país continúa sumido en la violencia generalizada”, señaló el político.

De llegar a aceptar Bukele tal ofrecimiento, su respuesta positiva no podría tomarse como una visita oficial del Estado, porque no vino de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que también llama la atención si el congresista cuenta o no con las facultades para invitar a un presidente extranjero al país, ya que las relaciones internacionales hacen parte de las funciones del Ejecutivo.

Así mismo, lo sucedido con Uscátegui puede ser considerado como una muestra de la posición del partido de la derecha colombiana frente a las confrontaciones entre Petro y Bukele en los últimos días.