Estas son las fotografías de la familia Bibas (imagen de la izquierda), argentinos: Yarden, Siri y los dos hijos, Kfir, de 1 año, y Ariel, de 4. Los creen secuestrados, pero Hamas no los liberó con un grupo de noviembre. No se sabe si están vivos.

Eynav y Or dejaron a su hija Almog, de 2 años, con la abuela para ir al Nova Fest. Eynav fue una de los 367 masacrados en el Festival. Or está secuestrado. “No saben lo difícil que es explicarle esto a una niña de 2 años”: dice el gemelo de Or (foto derecha).