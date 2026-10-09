Conductor del MIO en Cali fue agredido tras pedirle a jóvenes que se bajaran del techo de un bus

Un conductor del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) resultó herido en la cabeza tras ser atacado a pedradas cerca de la estación Jorge Eliécer Gaitán, frente al centro comercial Metro La 70, en el nororiente de Cali.
Este hecho se registró cuando el vehículo de la ruta T12 se aproximaba al centro comercial. Según reportes oficiales y videos viralizados en redes sociales, un grupo conformado por varios menores de edad y un adulto había intentado minutos antes evadir el pago del pasaje en distintas estaciones, para luego colgarse de la parte trasera del autobús y subir hasta el techo del mismo.
Tras notar la peligrosa maniobra, el operador detuvo la marcha del vehículo para exigirles que descendieran y así prevenir un trágico accidente.