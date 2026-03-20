Condenaron a 22 años de cárcel a alias El Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Una juez penal avaló la negociación judicial para condenar a 22 años y 4 meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Le puede interesar: Fiscalía alista nuevas capturas por magnicidio de Miguel Uribe; quien pagó por el homicidio sería uno de ellos Pérez Marroquín, que fue capturado el año pasado en una finca ubicada en una vereda de Puerto Lleras, Meta, donde se escondía, pidió perdón a los allegados de la víctima durante la audiencia judicial y señaló que la tragedia destruyó a una familia entera. “Sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero ya está hecho; aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, un padre y un esposo”, explicó el condenado ante el estrado este viernes 20 de marzo, agregando que no hay justificación para el crimen, pero espera que Dios ponga paz en los corazones de los deudos para que lo puedan perdonar.

La captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. FOTO: Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional

La autoridad judicial concluyó que la pena total de 268 meses de prisión se tasó partiendo del delito de mayor gravedad, que en este caso correspondió al homicidio agravado con 250 meses. A esa cifra se le sumaron fracciones por los demás delitos: fabricación, tráfico y porte de armas, y concierto para delinquir agravado. Sobre el delito de uso de menores en la comisión de delitos, la justicia aclaró que esta conducta no concede rebaja punitiva y aportó 12 meses al cálculo final. Asimismo, se ordenó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, junto con la prohibición del porte de armas de fuego por un término de nueve años.

Así se desarrolló el papel de “El Viejo” en el magnicidio

La investigación de la Fiscalía General de la Nación detalló que Pérez Marroquín fue contactado para planear el ataque, labor para la cual encomendó la articulación de la logística y los roles a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. El pasado mes de marzo de 2025, el propio alias El Viejo realizó labores de seguimiento y registró fotográficamente a la víctima durante una reunión política en el suroccidente de la capital. Posteriormente, el condenado entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, una pistola que fue modificada para aumentar su letalidad y que terminó siendo accionada por un menor de edad conocido con el alias de Tianz en el parque El Golfito de Modelia.

“Adicionalmente, alias El Viejo realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad”, explicó la Fiscalía. Una semana después del ataque, Pérez le suministró dinero y un teléfono celular a Martínez, facilitando su huida hacia el departamento de Caquetá. En esa región, la mujer sería recibida y entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

El senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe Turbay. FOTO: Camilo Suárez