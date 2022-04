Luis Alfredo Ramos

Exsenador y exgobernador de Antioquia



“Con profunda indignación y con enorme dolor recibo un fallo injusto, en el que triunfó la delincuencia. Sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por ser quien soy y no por mis actos. He padecido, jutno a mi familia, la persecución y la infamia durante los últimos doce años. Seguiré luchando con la frente en alto y hasta el último día de mi vida, en todos los escenarios nacionales e internacionales, para defender mi inocencia. Agradezco de corazón tantas manifestaciones de solidaridad recibidas. Esto no ha terminado”.