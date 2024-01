“No se esté metiendo en lo que no lo an yamado porque sabemos sus movimientos en altos de zanta helena y pisamos estamos pendientes de uste y sus movimiento y si cige metiendo allí ya está su cajón como le pasó al sapo concejal de Tuluá (sic)”, dice, textualmente, la amenaza que recibió.

Lo más delicado del caso es que el mensaje amenazante está acompañado de una foto en la que aparece Cubillo en un lugar público, participando de una feria rural, y lo señalan junto a un montaje de un ataúd.

“No es la primera vez que me veo expuesto a amenazas, durante la campaña electoral que me llevó al Concejo de Cali me vi sometido dos veces a situaciones de posibles intimidaciones, que también en su momento denuncié a las autoridades”, denunció el concejal amenazado.