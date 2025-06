El presente no es alentador: Nacional suma cuatro fechas sin conocer la victoria (tres derrotas y un empate), una seguidilla que ha encendido las alarmas en su afición. Como si fuera poco, para este compromiso clave no podrá contar con varias de sus figuras. David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza están concentrados con la Selección Colombia, mientras que Edwin Cardona, aunque ya recuperado físicamente y sin sanciones pendientes, aún no está en plenitud de condiciones para competir.

Pero en el fútbol, como en la vida, muchas veces es en medio de la tormenta donde se forjan los momentos más heroicos. Así lo entiende el técnico Javier Gandolfi, quien con serenidad ha recalcado que “este grupo necesita una sola victoria para cambiar el rumbo”.