“Vaya y mire quién soy yo”: concejal de Cúcuta Carlos Dueñas pide perdón tras insultar y empujar a joven empleado de supermercado

Un video que circula en redes sociales desde el sábado 10 de octubre muestra una confrontación entre el concejal de Cúcuta por el Centro Democrático Carlos Dueñas y un joven al interior de un supermercado de la ciudad. En la grabación se observan empujones, intercambios de insultos y la intervención de un guarda de seguridad, quien intenta separar a los involucrados. En uno de los apartes, el hombre identificado en la publicación como Dueñas se dirige al joven con expresiones ofensivas. “Vaya y mire quién soy yo”, se escucha en el video, antes de que el tono de la conversación aumente. El otro involucrado responde con una pregunta y pide que la situación termine: “¿Qué pasa? Pero ya, dame”, dice en un fragmento que no permite precisar a qué se refiere. Segundos después, el concejal le pregunta: “¿Vos eres estúpido?”. La discusión continuó hasta que un trabajador de seguridad se acercó para tratar de detener el altercado. “Ya, ya, por favor”, expresó el hombre, según se oye en la secuencia difundida.

La reacción atribuida a Dueñas incluyó nuevas descalificaciones. “¿Qué le pasa de qué?”, respondió, antes de insistir con insultos hacia el joven y hacia el vigilante que intervino en la escena. El registro también mostraría un contacto físico entre los dos protagonistas. Sin embargo, el video no permite determinar qué ocurrió antes de la grabación, si existió una denuncia posterior o si alguna autoridad fue requerida en el establecimiento.

Reacciones en redes sociales

La difusión del caso generó comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el comportamiento que aparece en la grabación y reclamaron explicaciones sobre lo sucedido. “Da miedo encontrarse con él”, escribió uno de los internautas. Otro relacionó el episodio con una polémica de 2024, cuando Dueñas apareció en una celebración en la que se escuchó la frase “y que siga robando”. El concejal sostuvo entonces que el material había sido editado. Los comentarios también aludieron a la captura del cabildante, ocurrida el 24 de junio de 2026, tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar en Villa del Rosario. Ese proceso continúa en investigación y no existe una sentencia condenatoria conocida. “¿El que reza y peca empata?”, publicó otra usuaria al referirse a las imágenes recientes. En las reacciones se pidieron explicaciones al Partido Centro Democrático y a sus dirigentes.

La disculpa pública de Carlos Dueñas

Tras la difusión de las imágenes, Dueñas publicó un video en el que pidió disculpas. “Hoy quiero dirigirme a la ciudad de Cúcuta para pedir disculpas por lo ocurrido en este supermercado de nuestra ciudad la noche del sábado 10 de octubre. Insulté, ofendí y empujé a un joven que estaba trabajando. Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”, dijo. El concejal afirmó que le pidió perdón al joven, al trabajador de seguridad y a todas las personas que presenciaron lo sucedido. “No importa quién soy ni el cargo que ocupo actualmente ni tampoco la inconformidad que me llevó a ello. Ninguna persona tiene derecho a humillar a otra”, agregó. También pidió perdón a la ciudad. “Sé que mi nombre ha estado asociado a otras controversias y entiendo que esos comportamientos afectan la confianza de todos los ciudadanos que han depositado en mí. No quiero justificarme ni pedir que se olvide lo sucedido, al contrario, quiero asumir mi responsabilidad y demostrar con hechos que puedo actuar de una manera diferente”, manifestó.

Dueñas añadió: “Todos cometemos errores como humanos, pero eso no significa que tengamos derecho a lastimar a los demás. Y soy consciente que disculparse no nos libera de la obligación de cambiar y actuar bien como personas. Espero que con hechos pueda demostrar que soy capaz de seguir trabajando por la ciudad de Cúcuta”.

Carlos Dueñas ya había sido detenido por presunta violencia intrafamiliar

No es la primera vez que el concejal del Centro Democrático está en una polémica. En junio de 2026, una alerta atendida por la Policía en un conjunto residencial de Villa del Rosario, Norte de Santander, derivó en la detención de Carlos Alberto Dueñas Yaruro, en medio de una denuncia por presunta violencia intrafamiliar. De acuerdo con los reportes iniciales, el caso se conoció horas después del partido entre Colombia y República Democrática del Congo del Mundial de 2026. Una patrulla que realizaba labores de control recibió el requerimiento de la central de radio y se desplazó hasta el conjunto, donde una mujer manifestó que habría sido agredida por su esposo. La denunciante identificó al cabildante como el presunto responsable. Según información publicada por La Opinión, los uniformados encontraron a Dueñas Yaruro bajo los efectos del alcohol y en estado de alteración. Ante las circunstancias registradas en el lugar, los agentes solicitaron respaldo de una segunda patrulla. Después, efectuaron la captura del dirigente político por el delito de violencia intrafamiliar.

El concejal fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. La mujer, por su parte, acudió voluntariamente a un centro médico para recibir valoración. Personal de la Policía la acompañó durante el traslado, según la información preliminar conocida sobre el caso. Dueñas Yaruro ocupa una curul en el Concejo de Cúcuta desde 2020. En las elecciones regionales de 2023 consiguió la reelección para un nuevo período.

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