“Vaya y mire quién soy yo”: concejal de Cúcuta Carlos Dueñas pide perdón tras insultar y empujar a joven empleado de supermercado

Un video que circula en redes sociales desde el sábado 10 de octubre muestra una confrontación entre el concejal de Cúcuta por el Centro Democrático Carlos Dueñas y un joven al interior de un supermercado de la ciudad. En la grabación se observan empujones, intercambios de insultos y la intervención de un guarda de seguridad, quien intenta separar a los involucrados.
En uno de los apartes, el hombre identificado en la publicación como Dueñas se dirige al joven con expresiones ofensivas. “Vaya y mire quién soy yo”, se escucha en el video, antes de que el tono de la conversación aumente. El otro involucrado responde con una pregunta y pide que la situación termine: “¿Qué pasa? Pero ya, dame”, dice en un fragmento que no permite precisar a qué se refiere. Segundos después, el concejal le pregunta: “¿Vos eres estúpido?”.
La discusión continuó hasta que un trabajador de seguridad se acercó para tratar de detener el altercado. “Ya, ya, por favor”, expresó el hombre, según se oye en la secuencia difundida.